Brasil - As seis dezenas do concurso 2.952 da Mega-Sena serão sorteadas hoje, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 52 milhões.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e na página oficial das Loterias Caixa no Facebook.
As apostas podem ser feitas até 20h30 (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, através do site oficial da Caixa.
O valor para a aposta simples, com seis números escolhidos, é de R$ 6.
Fonte: Agência Brasil