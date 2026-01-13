Brasil - As seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h30, em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.