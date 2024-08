Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 30 milhões

DESTAQUE!

Brigadas Escolares do Paraná são referência para criação de projeto no Ceará

O Programa Brigadas Escolares da Defesa Civil do Paraná é referência nacional. Os resultados alcançados em 12 anos com a capacitação de servidores e alunos da Rede Estadual de Ensino colocaram o Paraná numa posição de destaque, tanto que nesta semana o chefe de treinamento do Corpo de Bombeiros do Ceará, tenente-coronel George Girão, veio a […]