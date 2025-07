Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões neste sábado

PARANÁ

Atendimentos do Procon-PR crescem 27% no 1º semestre, com 123 mil registros

Brasil - O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná (Procon-PR), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), registrou aumento de 27% nos atendimentos realizados de janeiro a junho de 2025, em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Ao todo, foram feitos 123.393 atendimentos nos primeiros seis meses […]