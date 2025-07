Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai para R$ 33 milhões

Cenário Político

Ratinho Jr deve antecipar decisão sobre candidato do PSD ao governo do Paraná

Brasil - A crise entre o Brasil e os EUA deverá desencadear dois movimentos políticos no Paraná: a consolidação do nome do governador Ratinho Júnior (PSD) como o nome mais forte na disputa presidencial pela centro-direita e antecipação do próprio Ratinho Junior na escolha do candidato do PSD ao Governo do Paraná. Essa foi a […]