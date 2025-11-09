Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Brasil - Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo,

O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56.

Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.

Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.