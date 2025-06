Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões

CONCURSO

Bicampeão: queijo da Frimesa de Marechal Cândido Rondon é o melhor do Paraná

O melhor queijo do Paraná é de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná, com o bicampeão parmesão, da Frimesa. Ele foi escolhido pelo júri da 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná, que definiu os vencedores do concurso nesta sexta-feira (30), após um dia inteiro de julgamentos no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. […]