Brasil - Tão aguardado quanto a chegada do novo ano, o sorteio da Mega da Virada acontece nesta quarta-feira (31), último dia do ano, às 22 horas. A transmissão será feita pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser realizadas até as 20 horas, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet. O prêmio estimado para este fim de ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história da modalidade.

O concurso especial é realizado anualmente na noite de 31 de dezembro. As apostas estão disponíveis em mais de 13 mil lotéricas em todo o país, além do portal da Caixa, do aplicativo Loterias Caixa e do internet banking para clientes do banco.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. No entanto, o horário de funcionamento das lotéricas pode variar conforme a cidade, podendo encerrar antes das 20 horas.

De acordo com matemáticos, a chance de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em 50 milhões.