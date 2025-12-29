Brasil - Quem deseja participar do sorteio da Mega da Virada tem até as 20h (horário de Brasília) de quarta-feira (31) para fazer suas apostas, presencialmente ou online. O prêmio estimado para este ano é de R$ 1 bilhão, o maior da história.

O concurso especial ocorre todos os anos na última noite do ano. As apostas podem ser feitas em mais de 13 mil lotéricas, pelo portal da Caixa, pelo aplicativo de loterias ou pelo internet banking para clientes do banco. Uma aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

O sorteio será às 22h, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio não acumula: se ninguém acertar os seis números, ele é dividido entre os que acertarem cinco, e assim sucessivamente.