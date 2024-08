MDB abraça Pacheco e Mantovani é o vice

COTIDIANO

Apae de Cascavel impressiona comitiva do consulado japonês

Cascavel – Não é exagero quando nos referimos à Apae de Cascavel como uma das mais completas e avançadas estruturas do gênero do interior do Brasil e uma das principais da América Latina. São 520 alunos com deficiência atendidos pela estrutura com a garantia de serviços voltados à assistência social, saúde e educação. Nesta quinta-feira […]