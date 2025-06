McLaren Artura é o melhor carro para a Grã-Bretanha

“A versatilidade do Artura como supercarro com motor central é realmente especial. Você sente que pode, com perfeito conforto, fazer o trajeto para o escritório, usá-lo na cidade e viajar com ele. E, por ser tão fácil de entrar e tão agradável de dirigir ‘normalmente’, você vai querer tê-lo. Essa usabilidade singular corre paralela a um nível de desempenho, precisão de dirigibilidade, resposta de controle e envolvimento do motorista que absolutamente nenhum outro carro pôde igualar na pista de Cadwell Park”, afirma Mark Tisshaw, editor da Autocar.

O veredito vencedor aconteceu após um rigoroso teste de três dias (realizado no autódromo de Cadwell Park, na Inglaterra) com alguns dos carros de alto desempenho mais empolgantes à venda hoje. O júri da Autocar elogiou particularmente o Artura por sua postura e resposta, dirigibilidade envolvente, motorização híbrida perfeita e a confiança que inspira na estrada. O Artura exibe uma profundidade de capacidade dinâmica capaz de satisfazer os motoristas mais exigentes.

Desempenho e Inovação do McLaren Artura

O Artura exibe todos os atributos que compõem um McLaren, incluindo estilo diferenciado, desempenho emocionante e excelência dinâmica. Ele combina a potência do motor V6 de 3 litros com a tecnologia de eletrificação de ponta e possui identidade e desempenho de supercarro, com aceleração intensa, som envolvente e os benefícios e o silêncio do modo E totalmente elétrico.

Do interior centrado no motorista (com ergonomia otimizada que proporciona um ambiente particularmente especial para os ocupantes) à excelente resposta da direção eletro-hidráulica exclusiva da McLaren, o Artura se destaca como um supercarro híbrido de alto desempenho que proporciona experiências de direção excepcionais. A combinação de precisão dinâmica e fluidez de condução torna prazerosa cada viagem, enquanto tecnologias inovadoras dão ao motorista controle total sobre sua jornada. A engenharia inovadora do Artura é complementada por opções e recursos avançados de personalização que permitem a qualquer comprador criar um supercarro que atenda precisamente às suas demandas e seja adaptado ao seu estilo de vida.

Reconhecimento e Orgulho da McLaren

“O reconhecimento pela Autocar como o ‘Melhor Carro para Motoristas da Grã-Bretanha’ é um momento de orgulho para todos na McLaren que estiveram envolvidos no desenvolvimento do Artura, tornando-o um supercarro de destaque. Este prêmio é uma prova do nosso foco incansável em criar supercarros que realmente se conectem com o motorista, proporcionando experiências de direção inesquecíveis”, diz Nick Collins, presidente do McLaren Group Holdings.