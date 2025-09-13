O MBR (Campeonato Marcas Brasil Racing) volta a acelerar em Cascavel (PR) daqui a três semanas. O tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux receberá, entre os dias 3 e 5 de outubro, a 5ª de seis etapas da temporada 2025, marcando a segunda passagem da competição pela cidade neste ano — a primeira foi na etapa 2. A disputa reúne as categorias MBR 1.6 (Super e Elite) e o MBR2000 nas classes A, B e Sênior.
ZILMAR BEUX
MBR retorna a Cascavel para a 5ª etapa
