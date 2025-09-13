MBR retorna a Cascavel para a 5ª etapa

CASCAVEL

APAE sedia Outlet Jeans com mais de 1.500 peças nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (até às 19h) e no sábado (até às 15h), Cascavel recebe uma oportunidade imperdível para quem gosta de moda e economia. O Outlet Jeans, em parceria com a APAE de Cascavel, promove uma grande ação no ginásio de esportes da instituição, reunindo 1.500 peças novas e originais de marcas renomadas pelo preço de […]