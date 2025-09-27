Home Cotidiano

MBR retorna a Cascavel nos dias 4 e 5 de outubro

O MBR (Campeonato Marcas Brasil Racing) volta a Cascavel (PR) para a quinta e penúltima etapa da temporada 2025. Entre os dias 3 e 5 de outubro, o Autódromo Internacional Zilmar Beux será o palco de uma maratona de treinos, classificatórios e corridas que prometem agitar a cidade em reta final do certame.

O público poderá acompanhar um grid próximo de 40 carros e 50 pilotos, divididos entre as categorias MBR 1.6 (Super e Elite) e MBR 2000 (A, B e Sênior). Também farão parte da programação o Paranaense de Marcas e Turismo e o Regional de Marcas.

