MBR retorna a Cascavel nos dias 4 e 5 de outubro

AEROPORTO REGIONAL

Corte de voo para a capital impacta na agenda empresarial

A redução de dois para apenas um voo com destino à capital paranaense traz reflexos para o setor empresarial da cidade, que antes conseguia ir e voltar no mesmo dia, o que facilitava negócios, reuniões e agilizava a agenda muitas vezes apertada. Desde o dia 4 de agosto, um dos dois voos diários da Azul […]