Mau tempo impede transferência e vítima de queimaduras volta para a UTI do HUOP em Cascavel

Cascavel - As condições climáticas impediram a transferência via aérea da paciente de 28 anos, vítima de queimaduras na última quarta-feira (15).

Apesar dos esforços empregados para garantir a transferência, foi preciso retornar com a paciente ao HUOP.

Neste momento, ela já está internada novamente na UTI e segue sendo monitorada e recebendo todos os cuidados necessários.