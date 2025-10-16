Mau tempo impede transferência e vítima de queimaduras volta para a UTI do HUOP em Cascavel

Cascavel - As condições climáticas impediram a transferência via aérea da paciente de 28 anos, vítima de queimaduras na última quarta-feira (15).

Apesar dos esforços empregados para garantir a transferência, foi preciso retornar com a paciente ao HUOP.

Neste momento, ela já está internada novamente na UTI e segue sendo monitorada e recebendo todos os cuidados necessários.

Seguimos mantendo os protocolos e reiteramos o compromisso com o bem-estar e segurança da paciente.

Ainda não há previsão sobre uma nova tentativa de transferência. As informações pertinentes serão compartilhadas por esse canal, assim que exista alguma confirmação.

Fonte: Assessoria

