Marquinhos, uma vida dedicada ao esporte

Cascavel – O esporte tem muita importância na sociedade, servindo de ferramenta para proporcionar saúde, lazer e renda às pessoas. Há pessoas que vivem do esporte e aquelas que vivem para o esporte. Entre os que dedicam suas vidas ao esporte está Marco Antônio de Souza. Muitos não saberão quem é pelo seu nome completo, mas basta dizer que ele é o Marquinhos do DER ou o Marquinhos do Comercial para que 90% dos caros leitores saibam quem é.

Marquinhos, de 77 anos, é natural de Cambé, no Norte do Paraná, mas em 1963, com 15 anos, veio para Toledo, quando seu pai Antônio de Souza, policial militar, foi transferido para a cidade da região Oeste. Foi na Capital da Cultura que ele se firmou no esporte como goleiro de futsal.

Aos 20 anos, Marquinhos veio para Cascavel para trabalhar no DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e fixou residência no conjunto de casas do DER, no hoje bairro São Cristóvão, que na época era uma floresta. “Não havia ruas naquela região da cidade. As primeiras ruas, que na verdade eram estradas por meio da mata, foram feitas por máquinas do DER para facilitar a nossa locomoção na região”, informa Marquinhos.

Primeiras contribuições

Marquinhos já era goleiro do Derac, time de futsal dos funcionários do DER, mas logo fez as suas primeiras contribuições para o esporte como dirigente e foi um dos líderes na criação da Liga de Futsal de Cascavel, que nasceu nas dependências do DER e teve Tavico como seu primeiro presidente. Marquinhos diz que, a partir daí, o futsal, na época também amplamente chamado de futebol de salão, passou a crescer, e o Derac precisou deixar de ser um time apenas de funcionários do DER e passou a ser reforçado por destaques de Cascavel. A cada jogador que chegava, a equipe melhorava, a ponto de, em 1978, já na gestão do jornalista Omar Xiquinho Zimermann na Liga, Cascavel ganhar tudo no Paraná. Mais precisamente, o Derac sendo campeão de Cascavel, da Taça Paraná (hoje Chave Ouro, maior competição do Estado) e dos Jogos Abertos. “O Derac se transformou em uma máquina, respeitada em todo o Paraná”, diz Marquinhos.

Com o Derac sendo uma das principais equipes do Paraná, Marquinhos passou a ser o supervisor da equipe. Foi aí que ele cruzou pela primeira vez com o técnico Eloi Kruger. “Os atletas conheciam o Elói, que era técnico da Fácil. Foram eles que o trouxeram para o Derac”, acentua Marquinhos, que, ao fim do Derac, se transferiu para o Santa Cruz.

Enciclopédia

Marquinhos é visto pelos amigos como uma enciclopédia. Com uma memória de elefante, é capaz de citar a escalação do Palmeiras, seu time do coração, das décadas de 70 e 80 até os dias de hoje. O mesmo ocorre com a Seleção Brasileira. Detalha jogos e episódios como se os tivesse vivido presencialmente. No dia a dia, é uma história viva de Cascavel e do Clube Comercial. Conhece os associados do clube por nome, filiação e número do título.

Modesto, Marquinhos ressalta que não há nada de especial em sua memória, e sim o fato de ser uma pessoa informada, que ouvia muito rádio, via TV e lia bastante. Todos os dias Marquinhos lia o jornal esportivo Gazeta Esportiva, de São Paulo, a revista Placar e, desde o dia 15 de maio de 1976, é leitor do jornal O Paraná. Talvez seja o único assinante do jornal de fato nestes 49 anos do periódico cascavelense. “Gosto de esporte e de ler. Procuro saber tudo o que acontece no dia a dia e assim vou gravando os fatos e os personagens deles. Assim lembro de muitas coisas. Não tem nada demais”, enfatiza o modesto Marquinhos.