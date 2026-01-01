Cascavel - O primeiro bebê de 2026 do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) resolveu chegar sem pressa. Curiosamente, enquanto muitos esperavam o primeiro choro logo nas primeiras horas do ano, foi somente às 8h43 que a pequena Maria Louise decidiu anunciar sua chegada ao mundo.

Pesando 3.060 quilos, a menina nasceu saudável e trouxe ainda mais alegria para marcar o início do novo ano no hospital. Maria Louise é filha de Bruna dos Santos e Victor Nerez Trindade.

O nascimento da pequena simboliza não apenas um novo começo para a família, mas também um ano que se inicia repleto de esperança, carinho e novas histórias no HUOP.