Marginal da BR-277 será interditada nesta quinta-feira (14) por conta das obras no XIV de Novembro

Cascavel - Devido ao avanço das obras da Nova Ponte XIV de Novembro, que já está 85% executada, a Secretaria de Serviços e Obras Públicas informa que será necessária nova interdição em razão de trabalhos na via.

Nesta quinta-feira (14), das 6h às 12h, a marginal da BR-277 sentido Foz do Iguaçu X Bairro XIV de Novembro (Viaduto da Petrocon) será bloqueada para o trânsito de veículos. A rota alternativa de quem vem de Foz de Iguaçu e quer entrar na cidade será via Trincheira do Cowboy ou no Trevo do Carelli, na Avenida Carlos Gomes.

Na parte da tarde do mesmo dia, das 13h às 17h30, será realizado o fechamento da marginal da BR-277 no sentido Curitiba x Bairro Parque São Paulo (Viaduto da Petrocon). A interdição do trecho também será necessária durante todo o dia de sexta-feira (15), das 8h às 17h. Para este bloqueio, o Trevo da Carelli é a rota alternativa ou pela nas proximidades da empresa Metais Cascavel.

Em todos os pontos de interdição, será liberada apenas a circulação do transporte público.

A Transitar e a Polícia Rodoviária Federal irão auxiliar no apoio ao trânsito.