Paraná - A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil de janeiro a julho de 2025, anunciou um incremento de voos para o estado do Paraná, onde opera nos aeroportos de Curitiba (CWB), Londrina (LDB), Maringá (MGF), Cascavel (CAC) e Foz do Iguaçu (IGU), durante a alta temporada, período entre dezembro de 2025 a fevereiro de 2026.
O número de pousos e decolagens no estado aumentou de 4.617 para 4.854, resultando em um aumento de 237 voos, o que representa um crescimento de 5% para todo o estado. Da mesma forma, o número de assentos subiu de 822 mil para 869 mil, um aumento de 46 mil assentos (6%).
As rotas que ganharam maior oferta são as que ligam a capital paranaense (CWB) ao Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), com até 780 voos na temporada, 30% a mais do que o ano passado, e para São Paulo/Guarulhos (GRU), com até 640 voos, oferta 24% superior nesta alta temporada. Foz do Iguaçu (IGU) também conta com destaques: serão até 312 voos para São Paulo/Congonhas (aumento de 130% contra o ano anterior), e 670 voos ao Rio de Janeiro (GIG), aumento de 8%. Além dessas, IGU terá operações exclusivas para Fortaleza (FOR), com 24 operações entre a capital cearense e a cidade fronteiriça. Maringá também se conecta mais com São Paulo/Guarulhos (GRU), com 212 operações, 25% a mais de oferta ante 2024.
Expansão no Sul do Brasil
Mais de 15 mil voos e 2,7 milhões de assentos foram planejados para o Sul do Brasil – aumento de 11%, na comparação com o ano anterior. Como destaques, o novo destino da GOL em Santa Catarina, Lages/Serra Catarinense (EEA), as novas rotas Chapecó (XAP)-Florianópolis (FLN) e o incremento da oferta de IGU para São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes receptores e emissores de passageiros, Navegantes/Balneário Camboriú (NVT), Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis terão mais frequências e horários para as capitais fluminense e paulista.
Aumento da Capacidade no Mercado Doméstico
Ao todo, só no mercado doméstico, serão 60 mil voos e 11 milhões de assentos distribuídos de Norte a Sul – todas as regiões brasileiras terão incremento de operações. Frente ao verão 2024/2025, a expansão é de 13%. A Companhia atingirá, na próxima estação, a maior capacidade de sua história, chegando a 14 bilhões de assentos-quilômetro (ASK), indicador de tamanho na indústria aérea.
“Nossa malha aérea de alta temporada de verão, a maior da história, reflete o compromisso da Companhia em atender à crescente demanda por viagens. Estamos expandindo nossas conexões, não apenas entre os principais destinos do Brasil, mas também em novos mercados internacionais, evidenciando nossa dedicação em contribuir para o fortalecimento do turismo. Essa estratégia não apenas facilita as viagens dos nossos Clientes, mas também potencializa o acesso a atrações turísticas, impulsionando a economia e promovendo o desenvolvimento regional. O aumento nas operações e a oferta de novas rotas são reflexos do nosso engajamento em proporcionar experiências significativas e acessíveis para todos os Clientes”, afirma Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da GOL.
Fonte: Assessoria