Paraná - A GOL Linhas Aéreas, Companhia mais pontual do Brasil de janeiro a julho de 2025, anunciou um incremento de voos para o estado do Paraná, onde opera nos aeroportos de Curitiba (CWB), Londrina (LDB), Maringá (MGF), Cascavel (CAC) e Foz do Iguaçu (IGU), durante a alta temporada, período entre dezembro de 2025 a fevereiro de 2026.

O número de pousos e decolagens no estado aumentou de 4.617 para 4.854, resultando em um aumento de 237 voos, o que representa um crescimento de 5% para todo o estado. Da mesma forma, o número de assentos subiu de 822 mil para 869 mil, um aumento de 46 mil assentos (6%).

As rotas que ganharam maior oferta são as que ligam a capital paranaense (CWB) ao Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), com até 780 voos na temporada, 30% a mais do que o ano passado, e para São Paulo/Guarulhos (GRU), com até 640 voos, oferta 24% superior nesta alta temporada. Foz do Iguaçu (IGU) também conta com destaques: serão até 312 voos para São Paulo/Congonhas (aumento de 130% contra o ano anterior), e 670 voos ao Rio de Janeiro (GIG), aumento de 8%. Além dessas, IGU terá operações exclusivas para Fortaleza (FOR), com 24 operações entre a capital cearense e a cidade fronteiriça. Maringá também se conecta mais com São Paulo/Guarulhos (GRU), com 212 operações, 25% a mais de oferta ante 2024.

Expansão no Sul do Brasil

Mais de 15 mil voos e 2,7 milhões de assentos foram planejados para o Sul do Brasil – aumento de 11%, na comparação com o ano anterior. Como destaques, o novo destino da GOL em Santa Catarina, Lages/Serra Catarinense (EEA), as novas rotas Chapecó (XAP)-Florianópolis (FLN) e o incremento da oferta de IGU para São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes receptores e emissores de passageiros, Navegantes/Balneário Camboriú (NVT), Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis terão mais frequências e horários para as capitais fluminense e paulista.