Mais uma vez Paraná alerta para os acidentes com motos

Curitiba – “Acidente de moto faz duas vítimas”, “Motociclista bate em carro e é atropelado”, “Motociclista morre em acidente”. Manchetes como essas são lamentavelmente comuns em todas as regiões do país, com o número de acidentes envolvendo motocicletas em ascensão. Em 2024, o Paraná registrou mais de 8 mil casos, o que custou ao SUS um total de R$ 13,4 milhões, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Só o Hospital Universitário Cajuru, que atende 100% via SUS e é referência em atendimentos de trauma em Curitiba e região, recebeu 44% dessas ocorrências, o que totaliza 3,5 mil motociclistas acidentados.

O alto número de acidentes com motocicletas reflete, em grande medida, o aumento de vendas desse tipo de veículo. No primeiro trimestre de 2025, foram registrados quase 474 mil emplacamentos de motocicletas em todo o país, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O aumento é de 9,63%, em comparação com o mesmo período de 2024, que teve pouco mais de 432 mil emplacamentos.

Em alta

Além disso, o número em 2024 foi o mais alto desde o início da contagem, há 60 anos. Entre os fatores para esse crescimento de demanda, estão o aumento de serviços de delivery, a facilidade de financiamento e menor custo de aquisição frente a um automóvel, a precarização do transporte público e a redução do tempo de deslocamento no trânsito. “Mais motos nas ruas infelizmente significam mais acidentes de moto, o que acaba pressionando o SUS, muitas vezes responsável pelos atendimentos de vítimas de trânsito”, afirma o coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru, Victor Pessini.

De acordo com o especialista, a maior parte das internações advindas de acidentes de trânsito no Hospital Universitário Cajuru infelizmente envolvem motociclistas. “Essa é uma tendência geral nos hospitais que atendem casos assim, porque as motocicletas não oferecem a seus condutores o mesmo nível de proteção de um automóvel”, destaca. Os dados confirmam a impressão de quem está na linha de frente dos atendimentos médicos a motociclistas acidentados. Os gastos do SUS com esse tipo de internação vêm aumentando nos últimos anos, com destaque para 2023 e 2024, quando houve crescimento recorde. Em 2024, o SUS gastou R$ 257 milhões apenas com atendimento a motociclistas.

Mortes, amputações e cirurgias são algumas das consequências mais graves desses acidentes. Mesmo os acidentes que ocorrem com a motocicleta em velocidades moderadas podem resultar em traumas graves. “Fraturas expostas, lesões na cabeça e membros e até amputações são consequências frequentes. Muitos pacientes não sobrevivem e outra parte fica com sequelas permanentes. É um impacto profundo não só na saúde do paciente, mas também em sua qualidade de vida, na rotina da família e nos custos para o sistema de saúde”, afirma Pessini.