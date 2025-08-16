Mais Segurança: Inaugurada nova base do BPfron que atua em toda a Região Oeste

Foi inaugurada nesta sexta-feira (15) a nova base do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) que fica localizada na Rua Vitória esquina com a Avenida Assunção, no Bairro Alto Alegre, local que já abrigou a antiga sede da GM (Guarda Municipal) de Cascavel. A solenidade contou com a presença de autoridades militares e políticas e instituições vinculadas à segurança pública da cidade.

A unidade é especializada na prevenção e repressão a crimes na faixa de fronteira e agora passa a contar com um ponto estratégico na cidade, ampliando a capacidade de operações em toda a região, a segurança pública e o atendimento à população.

O prédio conta com 415 m² de área construída, além do pátio externo e será sede também de um novo canil setorial do batalhão. O imóvel pertence ao IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel) e foi cedido pelo Município para repasse ao BPFron por meio de uma parceria.

A união de esforços possibilitou a instalação da companhia especializada em um endereço pensado para atender a um planejamento estratégico de reforço à segurança em uma das regiões mais sensíveis do Paraná. Próxima ao Terminal Rodoviário e ao local onde será construída a futura sede da Polícia Federal, a nova base irá funcionar como ponto de apoio para operações que visam combater o crime organizado, contrabando, tráfico e outros delitos que impactam a região de fronteira.

A reforma foi iniciada no mês de abril e o investimento foi de R$ 247 mil, custeado pelo Município, com apoio da Sesppro (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade), Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) e com projeto desenvolvido pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). Entre os espaços, há salas de reunião, dormitórios masculino e feminino, banheiros com chuveiros, depósito de armas, ala administrativa, cozinha, refeitório e depósito geral.

Base do BPFron

O comandante do BPFron, major Eldison Martins do Prado, ressaltou a importância de estar presente no território com uma estrutura completa para planejar e executar as ações. “Conhecer o terreno é fundamental para conhecer o inimigo e definir estratégias. Ter um ponto-base bem estruturado como este significa ter um local de planejamento, instrução e discussão tática, o que representa um avanço considerável para a segurança da região”, disse ele.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, a unidade será utilizada como base de apoio para as equipes que atuam em toda a região. “É uma sede muito bem localizada, em uma região de saída e fácil acesso, que vai fortalecer as atividades do BPFron. Nosso batalhão já registra recordes diários de apreensões, e essa estrutura vai ampliar ainda mais a eficiência das operações”, falou o comandante-geral.

Para o prefeito Renato Silva a inauguração desta sede é fruto de um compromisso do município com a segurança pública. “O município disponibilizou o imóvel e fez toda a reforma, com capricho, para que seja um espaço confortável para os policiais. Segurança também exige que quem nos protege se sinta seguro e acolhido”, reforçou Silva.