Mais Segurança: Inaugurada nova base do BPfron que atua em toda a Região Oeste

Foi inaugurada nesta sexta-feira (15) a nova base do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) que fica localizada na Rua Vitória esquina com a Avenida Assunção, no Bairro Alto Alegre, local que já abrigou a antiga sede da GM (Guarda Municipal) de Cascavel. A solenidade contou com a presença de autoridades militares e políticas e instituições vinculadas à segurança pública da cidade.
A unidade é especializada na prevenção e repressão a crimes na faixa de fronteira e agora passa a contar com um ponto estratégico na cidade, ampliando a capacidade de operações em toda a região, a segurança pública e o atendimento à população.
O prédio conta com 415 m² de área construída, além do pátio externo e será sede também de um novo canil setorial do batalhão. O imóvel pertence ao IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel) e foi cedido pelo Município para repasse ao BPFron por meio de uma parceria.
A união de esforços possibilitou a instalação da companhia especializada em um endereço pensado para atender a um planejamento estratégico de reforço à segurança em uma das regiões mais sensíveis do Paraná. Próxima ao Terminal Rodoviário e ao local onde será construída a futura sede da Polícia Federal, a nova base irá funcionar como ponto de apoio para operações que visam combater o crime organizado, contrabando, tráfico e outros delitos que impactam a região de fronteira.
A reforma foi iniciada no mês de abril e o investimento foi de R$ 247 mil, custeado pelo Município, com apoio da Sesppro (Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade), Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) e com projeto desenvolvido pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel). Entre os espaços, há salas de reunião, dormitórios masculino e feminino, banheiros com chuveiros, depósito de armas, ala administrativa, cozinha, refeitório e depósito geral.
Base do BPFron
O comandante do BPFron, major Eldison Martins do Prado, ressaltou a importância de estar presente no território com uma estrutura completa para planejar e executar as ações. “Conhecer o terreno é fundamental para conhecer o inimigo e definir estratégias. Ter um ponto-base bem estruturado como este significa ter um local de planejamento, instrução e discussão tática, o que representa um avanço considerável para a segurança da região”, disse ele.
Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, a unidade será utilizada como base de apoio para as equipes que atuam em toda a região. “É uma sede muito bem localizada, em uma região de saída e fácil acesso, que vai fortalecer as atividades do BPFron. Nosso batalhão já registra recordes diários de apreensões, e essa estrutura vai ampliar ainda mais a eficiência das operações”, falou o comandante-geral.
Para o prefeito Renato Silva a inauguração desta sede é fruto de um compromisso do município com a segurança pública. “O município disponibilizou o imóvel e fez toda a reforma, com capricho, para que seja um espaço confortável para os policiais. Segurança também exige que quem nos protege se sinta seguro e acolhido”, reforçou Silva.
O secretário municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, Coronel Lee, lembrou que a escolha do endereço foi fruto de estudo e consenso. “Essa localização foi escolhida a dedo. Tivemos várias opções, mas essa foi definida como a mais estratégica, porque potencializa a integração e o alcance das operações”, destacou.
Apreensões
O BPfron se destaca pela a atuação em diversos tipos de apreensões principalmente de drogas. A sede de Cascavel atende a uma área que abrange ao todo 139 municípios da Região Oeste com mais de 230 policiais que trabalham no combate ao crime nas cidades que são a rota do tráfico, como Cascavel que reúne os principais entroncamentos rodoviários, além da divida com os estado de Santa Catarina.
Segundo dados do primeiro trimestre deste ano, somente o BPfron apreendeu 49.709,474 quilos de drogas, sendo que mais de 90% desta quantidade é de maconha. Dados do Cape (Centro de Análise, Planejamento e Estatística) da Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná) apontam que o trabalho das forças de segurança do Paraná no enfrentamento ao tráfico de drogas resultou em aumento significativo das apreensões de entorpecentes no primeiro semestre de 2025, alcançando o maior patamar da história para o período.
No total, as apreensões de drogas cresceram 27,5%, passando de 225,8 toneladas no primeiro semestre de 2024 para 287,9 toneladas em 2025. Em comparação com 2018, quando haviam sido apreendidas 45,5 toneladas, o crescimento chega a mais de 532%. Entre janeiro e junho, o Estado apreendeu mais de 284 toneladas de maconha, frente a 221 toneladas no mesmo período de 2024 e 43,9 toneladas em 2018 – crescimento de 28,2% em relação aos seis primeiros meses do último ano e de 546% do mesmo período de sete anos atrás.
No caso da cocaína, foram retiradas de circulação 2,36 toneladas da droga no 1º semestre. O volume se manteve em patamar similar ao primeiro semestre de 2024, ano com melhor índice até o momento, e representa mais do que o dobro das apreensões que ocorreram de janeiro a junho de 2018, quando elas somaram pouco mais de uma tonelada.
O crack apresentou números estável, com cerca de 1,5 tonelada apreendida, mantendo o mesmo patamar do ano anterior e o triplo do volume de 2018 (584 quilos). Também houve aumento expressivo na apreensão de ecstasy, que passou de 27.329 para 50.126 comprimidos, uma alta de 83,4% em apenas um ano. O avanço expressivo de apreensões é resultado direto do fortalecimento da atuação integrada das polícias Civil, Militar, Penal e Científica em todo o Estado, com foco estratégico nas principais rotas de tráfico e nas regiões de fronteira, especialmente na região Oeste.
Troca de comando
Ainda na manhã desta sexta-feira (15) houve também a troca de comando do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Cascavel. O coronel Cícero José de Oliveira Tenório passou o posto para o tenente-coronel Divonzir de Oliveira Santos, que até então comandava a sede do BPfron. Após 13 anos de atuação no batalhão, sendo dois anos e meio como comandante o coronel Cícero assume a partir de agora o 7º Comando Regional da Polícia Militar, sediado em Pato Branco.
Em seguida, na cidade de Marechal Cândido Rondon, na sede da Acimacar (Associação Comercial e Empresarial) passou o comando do BPfron ao major Eldison Martins do Prado que está no batalhão desde a sua criação, há 13 anos e assumiu o comando destacando o compromisso de continuar o trabalho de segurança e soberania na região da fronteira.