Paraná - Em 2025, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados pelos participantes do Nota Paraná. Esse valor corresponde a créditos de ICMS e prêmios acumulados em 2024 que não foram transferidos para as contas bancárias dos consumidores. É o maior montante desde 2020, quando R$ 181,7 milhões retornaram ao caixa do Estado.

Os créditos têm validade de 12 meses a partir da geração e, em 2024, cerca de 38,9% dos R$ 385 milhões distribuídos não foram resgatados. Na prática, a cada R$ 10 creditados, R$ 3,89 expiraram. De acordo com a coordenadora do programa, Marta Gambini, a principal razão para esse aumento é a desatenção dos participantes, que não verificam regularmente o saldo em seus contas no app ou site do Nota Paraná.

Gambini enfatiza que não é interesse do programa que as pessoas percam esses valores e sempre orienta os usuários a conferirem seus saldos. “Queremos que todos transfiram os créditos para suas contas bancárias e continuem motivados a colocar o CPF na nota”, afirmou. Em 2025, para facilitar o resgate, o limite de saque foi reduzido de R$ 25 para R$ 5, permitindo que mais pessoas realizem as transferências.

Recursos não resgatados do Nota Paraná

Ela também explicou que, embora os créditos expirados não sejam “perdidos”, eles retornam ao Tesouro do Estado e são aplicados em serviços públicos como saúde, educação e segurança, beneficiando toda a população.