Mais de 60 mil pessoas no Rali Erechim

Brasil - Um dos poucos eventos brasileiros chancelado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a maior prova de rali de velocidade do Brasil consolida mais uma vez os números que tornam o Erechim Rally Brasil (ERB) referência no esporte no País.

Números do Evento

No grid, 57 carros, com competidores de cinco países: Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia, além do Brasil. Nos quatro dias de evento, mais de 60 mil pessoas presentes, de acordo com levantamento do Erechim Auto Esporte Clube (EAEC), entidade promotora do ERB.