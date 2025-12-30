Mais de 5,8 milhões de turistas visitaram Foz do Iguaçu em 2025

Foz do Iguaçu - Pontos turísticos do Paraná seguem batendo recordes, sobretudo, em regiões que captam muito fluxo de visitantes ao Estado. Neste ano, de 1º de janeiro a 29 de dezembro, alguns dos principais atrativos de Foz do Iguaçu (Oeste) atingiram juntos a marca de 5.853.389 turistas. Trata-se de um crescimento de 48% na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de 3.931.757 pessoas.

Correspondem ao total de visitantes 10 atrativos do município. Os dados foram compilados pelo Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR) –, com base em informações de cada local. O saldo é parcial e pode registrar leve aumento até o último dia do ano, uma vez que alguns atrativos continuam atendendo turistas até o Réveillon.

“Foz do Iguaçu tem uma importância enorme não só para a região Oeste, mas ao Paraná como um todo, porque movimenta a economia e gera muitos empregos por meio do setor. Todos os nossos Territórios são beneficiados com esse fluxo”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

O grande destaque é o Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial da UNESCO e lar das Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. O local alcançou a marca de 2.020.359 visitantes em 2025. Segundo a Urbia+Cataratas, gestora da visitação turística no parque, trata-se da maior movimentação desde 2019.

“Reflete como o Paraná está na boca do povo e no desejo de consumo de viajantes. Mostrar nossos atrativos únicos aos agentes de viagens e operadoras também tem impactado as recepções, colocando o Estado na prateleira de cima do turismo mundial”, explica Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná.

Dentre as nacionalidades que passaram pelo Parque Nacional neste ano, destacam-se: brasileiros (1,112 milhão de visitantes); argentinos (391 mil); paraguaios (68 mil); estadunidenses (61 mil); alemães (36 mil); franceses (31 mil); espanhóis (29 mil); chineses (21 mil); peruanos (19 mil); e chilenos (18 mil).