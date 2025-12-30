Mais de 5,8 milhões de turistas visitaram Foz do Iguaçu em 2025

Foz do Iguaçu - Pontos turísticos do Paraná seguem batendo recordes, sobretudo, em regiões que captam muito fluxo de visitantes ao Estado. Neste ano, de 1º de janeiro a 29 de dezembro, alguns dos principais atrativos de Foz do Iguaçu (Oeste) atingiram juntos a marca de 5.853.389 turistas. Trata-se de um crescimento de 48% na comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de 3.931.757 pessoas.
Correspondem ao total de visitantes 10 atrativos do município. Os dados foram compilados pelo Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR) –, com base em informações de cada local. O saldo é parcial e pode registrar leve aumento até o último dia do ano, uma vez que alguns atrativos continuam atendendo turistas até o Réveillon.
“Foz do Iguaçu tem uma importância enorme não só para a região Oeste, mas ao Paraná como um todo, porque movimenta a economia e gera muitos empregos por meio do setor. Todos os nossos Territórios são beneficiados com esse fluxo”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.
O grande destaque é o Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial da UNESCO e lar das Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo. O local alcançou a marca de 2.020.359 visitantes em 2025. Segundo a Urbia+Cataratas, gestora da visitação turística no parque, trata-se da maior movimentação desde 2019.
“Reflete como o Paraná está na boca do povo e no desejo de consumo de viajantes. Mostrar nossos atrativos únicos aos agentes de viagens e operadoras também tem impactado as recepções, colocando o Estado na prateleira de cima do turismo mundial”, explica Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná.
Dentre as nacionalidades que passaram pelo Parque Nacional neste ano, destacam-se: brasileiros (1,112 milhão de visitantes); argentinos (391 mil); paraguaios (68 mil); estadunidenses (61 mil); alemães (36 mil); franceses (31 mil); espanhóis (29 mil); chineses (21 mil); peruanos (19 mil); e chilenos (18 mil).
“A cada ano, Foz do Iguaçu se consolida como um destino que encanta estrangeiros, das mais variadas partes do mundo. O município entende isso e tem se preparado para fluxos cada vez maiores, investindo em estruturas, atrativos, meios de hospedagens e mão de obra qualificada”, conta Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná.
PARQUE DAS AVES E ITAIPU
O Parque das Aves teve saldo superior a 895 mil turistas ao longo deste ano, crescimento aproximado de 9% na comparação com 2024, que fechou com mais de 821 mil visitantes. Enquanto o Complexo Turístico da Itaipu Binacional teve crescimento de 5% no comparativo entre anos, com 514 mil visitantes em 2025 frente os 485 mil do ano passado.
DREAMS, BLUE PARK E WONDER PARK
O Complexo Dreams – que engloba seis atrativos, como, Museu de Cera, Ice Bar e Eco Park Foz – teve crescimento de 17%, com 915 mil ingressos vendidos neste ano, superando os 776 mil de 2024.
Já o parque aquático Blue Park registrou mais de 118 mil visitantes de janeiro até dezembro, crescimento de 44% quando comparado com as quase 82 mil pessoas recepcionadas em 2024. Enquanto o Wonder Park recebeu 241 mil visitantes neste ano, frente as 172 mil em 2024, crescimento de 39% no atendimento.
MESQUITA E MARCO
A Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, um dos maiores templos dedicados a fé islâmica no continente, teve mais de 71 mil visitantes, crescimento de 12% na comparação, com 64 mil pessoas em 2024. Já o Marco das Três Fronteiras teve mais de 500 mil visitantes neste ano, crescimento de 9% no comparativo com o ano passado, que registrou cerca de 457 mil pessoas.
MERCADO PÚBLICO E AQUÁRIO
No Turismo Gastronômico, o Mercado Público Barrageiro já registrou cerca de 477 mil visitantes. Enquanto o aquário AquaFoz já recepcionou mais de 100 mil visitantes desde sua abertura ao público. Ambos os atrativos não tem comparativos, pois foram inaugurados há cerca de um ano ou menos.
10 MILHÕES NO ESTADO
Em contexto amplo – apenas com dados de janeiro a novembro –, o Estado já havia recebido mais de 10 milhões de visitantes através de seus principais pontos turísticos. O levantamento feito pelo Viaje Paraná contou com dados de visitação dos 11 primeiros meses de 2025, referentes a 42 atrativos espalhados pelas regiões estaduais. Saiba mais AQUI.
Fonte: AEN