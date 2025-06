Mais de 22 mil vagas de emprego estão disponíveis em todo o Paraná

Cascavel e Paraná - O Paraná começa a semana com 22.921 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados espalhados por todas as regiões. O levantamento, feito pela Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE) da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, confirma o ritmo positivo da geração de postos formais e o fortalecimento da economia paranaense.

As funções com maior número de oportunidades nesta semana são alimentador de linha de produção, com 6.005 vagas abertas, operador de caixa, com 1.041 oportunidades, abatedor, com 826, e repositor de mercadorias, com 795 vagas disponíveis.

CASCAVEL

A região com o maior número de postos de trabalho é a de Cascavel, que soma 5.419 vagas. Entre os principais cargos estão alimentador de linha de produção (1.674 vagas), abatedor (464) e operador de caixa (189).

Logo em seguida, aparece a Região Metropolitana de Curitiba, com 5.278 vagas abertas. Dentre os destaques estão 439 vagas para cobrador interno, 426 para alimentador de linha de produção, 333 para operador de caixa e 251 para repositor de mercadorias. Só na Agência de Curitiba são 829 oportunidades, com destaque para as funções de faxineiro, com 110 vagas, auxiliar nos serviços de alimentação (58), atendente de lojas e mercados (52) e vendedor de comércio varejista (40).