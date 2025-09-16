Mais de 11 mil famílias já garantiram isenção do IPTU em Cascavel

Cascavel - Com o prazo para solicitar a isenção do IPTU e da Taxa de Lixo na reta final, mais de 11 mil famílias de Cascavel já foram beneficiadas em 2025. O período para protocolar novos pedidos encerra no dia 30 de setembro, restando menos de 15 dias para que os contribuintes que se enquadram nos critérios aproveitem a oportunidade.
A isenção é destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social. Para ter direito, o contribuinte precisa possuir apenas um imóvel e residir nele, além de comprovar renda familiar de até dois salários mínimos nacionais (R$ 3.036,00) e ser inscrito no Cadastro Único do Governo Federal.
Com o fim do prazo se aproximando, o secretário de Finanças, Joacir Cosma, faz um alerta à população.
“Faltam menos de 15 dias para encerrar o prazo e a gente pede que os contribuintes não deixem para a última hora. Esse é um direito do cidadão, um benefício que garante justiça fiscal para quem precisa, então reforçamos para que quem tem esse direito: não perca a oportunidade”.
Segundo a Secretaria de Finanças, a média diária de atendimentos tem variado entre 100 e 150 pessoas. Além das solicitações feitas neste ano, também estão contempladas automaticamente famílias que mantêm o benefício conquistado nos últimos cinco anos, desde que continuem atendendo aos requisitos exigidos.
Como solicitar o benefício?
Para protocolar o pedido, é necessário apresentar:
- RG e CPF do requerente;
- Documento que comprove o vínculo com o imóvel (escritura, matrícula, contrato de compra e venda, declaração de imóvel cedido ou contrato de locação);
- Folha resumo atualizada do Cadastro Único do Governo Federal.
A solicitação pode ser feita online, pelo site da Prefeitura no link: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/e-isencao-de-iptu-lixo-e-desastres-pessoa-fisica-inclusa-no-cadastro-unico, ou presencialmente no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, inclusive no horário de almoço.
Para o atendimento presencial, são disponibilizadas 60 vagas por dia, sendo 30 no período da manhã e 30 no período da tarde.
Fonte: Secom