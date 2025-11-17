Rio Bonito do Iguaçu - Mais 241 famílias receberam nesta segunda-feira (17) o auxílio de R$ 1 mil do Governo do Estado pagos de maneira emergencial para os atingidos pelo tornado que destruiu Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. Agora são 823 beneficiários do Programa Superação, que pagará, por seis meses, o auxílio para as vítimas atingidas.

O Superação é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) e operacionalizado em parceria com o Banco do Brasil, responsável pela transferência dos valores diretamente ao responsável familiar mediante um cartão vinculado a uma conta social em nome dos beneficiários. A base de beneficiários é definida a partir do cruzamento de dados dos cadastros e segue alguns critérios, como um beneficiário por família e renda de até três salários mínimos.

O secretário da Sedef, Rogério Carboni, ressalta que todas as pessoas que forem elegíveis vão receber o benefício.

“Nós fazemos extrações de dados do Cadastro Único e de outras bases do governo, inclusive da saúde, para garantir que as pessoas que têm direito, que foram afetadas e tiveram suas residências atingidas, possam acessar o benefício”, explicou.

Rondinelli Dutra de Oliveira, servidor da Sedef que atua em Rio Bonito do Iguaçu, destaca a agilidade no pagamento dos benefícios.

“O cadastro está sendo feito todos os dias. A nossa equipe, juntamente com voluntários de outras forças que estão atuando conosco, trabalha de maneira digitalizada. As famílias já estão conseguindo acessar esse valor”, afirmou. “É importante frisar que se trata de um benefício familiar, não pessoal.”

O Superação foi criado por lei, após ser enviado pelo Governo do Estado na terça-feira (11) e aprovado pela Assembleia Legislativa (Alep). Na quarta-feira (12) o governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei e os pagamentos iniciaram no dia seguinte, beneficiando 582 famílias que fizeram o cadastro de 8 a 10 de novembro.

Já as 241 famílias que receberam o pagamento nesta segunda-feira (17) fizeram o cadastro de 11 a 14 de novembro, tanto nas tendas da Sedef quanto nos demais locais que contam com equipes de assistência social.

Até o momento, 2.882 famílias fizeram o cadastro junto aos órgãos, entretanto, esse não é o número final de beneficiados porque a análise passa ainda pelo filtro da renda indicado pela lei e verificação de possíveis duplicidades. As equipes fazem o cruzamento em diversos bancos de dados para liberar o benefício.

NA CONTA

Entre as beneficiárias que já estão com o valor na conta está a aposentada Maria da Silva Pires, 60 anos. Ela e o marido são agricultores familiares e produzem pães para entregar nas escolas. O telhado da casa onde eles moram foi arrancado pela força do vento.