Maior Papai Noel do mundo fica no Paraná

Londrina e Paraná - O Paraná conta com mais um registro no Guiness World Record que engrandece o turismo no Estado. O maior Papai Noel do Mundo foi oficialmente reconhecido pelo livro de recordes na cidade de Londrina na noite desta sexta-feira (05), durante cerimônia na Avenida Higienópolis. O atrativo natalino fica em frente ao lago Igapó 2, um cartão postal turístico toda cidade.

O Papai Noel mede 27 metros de altura e pesa 15 toneladas. “Londrina faz parte de um território turístico importante para o turismo do Estado e este reconhecimento só enaltece ainda mais o potencial que temos na região. É um orgulho mais esse registro.”, destacou o secretário do turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos.

O Papai Noel de Londrina é o segundo atrativo turístico registrado no livro oficial de recordes. Outro registro é em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, que abriga o menor cemitério do mundo aberto a visitação. O diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressalta que a ousadia de municípios e empresários para o turismo tem sido um diferencial para a atração de turistas nacionais e internacionais.

“O turismo é feito pela iniciativa privada e pelos municípios e estamos unidos, mais do que nunca, para destacar o Paraná mundo afora. Entender a força do turismo enquanto fonte de renda é essencial para todos os paranaenses, pois quando temos destaques assim, chamamos a atenção de turistas de todos os cantos, que deixam nos municípios marcas importantes na economia, em restaurantes, hotéis e comércios”, afirmou.