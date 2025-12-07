Maior Papai Noel do mundo fica no Paraná

Londrina e Paraná - O Paraná conta com mais um registro no Guiness World Record que engrandece o turismo no Estado. O maior Papai Noel do Mundo foi oficialmente reconhecido pelo livro de recordes na cidade de Londrina na noite desta sexta-feira (05), durante cerimônia na Avenida Higienópolis. O atrativo natalino fica em frente ao lago Igapó 2, um cartão postal turístico toda cidade.
O Papai Noel mede 27 metros de altura e pesa 15 toneladas. “Londrina faz parte de um território turístico importante para o turismo do Estado e este reconhecimento só enaltece ainda mais o potencial que temos na região. É um orgulho mais esse registro.”, destacou o secretário do turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos.
O Papai Noel de Londrina é o segundo atrativo turístico registrado no livro oficial de recordes. Outro registro é em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, que abriga o menor cemitério do mundo aberto a visitação. O diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressalta que a ousadia de municípios e empresários para o turismo tem sido um diferencial para a atração de turistas nacionais e internacionais.
“O turismo é feito pela iniciativa privada e pelos municípios e estamos unidos, mais do que nunca, para destacar o Paraná mundo afora. Entender a força do turismo enquanto fonte de renda é essencial para todos os paranaenses, pois quando temos destaques assim, chamamos a atenção de turistas de todos os cantos, que deixam nos municípios marcas importantes na economia, em restaurantes, hotéis e comércios”, afirmou.
Reconhecimento Internacional
Segundo o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, o “título mundial” vai projetar a cidade em níveis nacional e até internacional. “É muito impactante esse reconhecimento do livro mundial de recordes de que temos o maior Papai Noel do mundo, porque o Guiness é uma marca muito forte, não tem como não repercutir. É todo um movimento que faz Londrina acelerar e se tornar uma cidade ainda melhor”, disse.
Critérios – Entre as principais regras oficiais exigidas pela entidade internacional atendidas pela cidade de Londrina para receber o reconhecimento está a pré-aprovação do desenho da estrutura por uma comissão do GWR para que pudesse ser medida a sua altura em tamanho real. Além disso, o Papai Noel londrinense deveria superar o tamanho da estrutura natalina instalada na cidade portuguesa de Águeda, que até ontem detinha o título de maior do mundo pelo Guiness World Records, com 21 metros de altura e 9 metros de diâmetro.
Detalhes da Medição e Certificação
A medição topográfica do Papai Noel havia sido realizada na manhã desta sexta-feira no lago Igapó 2 pelo engenheiro João Luiz Zaupa, com a participação de duas testemunhas, todos indicados pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL). O relatório foi entregue à pela juíza oficial do tradicional livro dos recordes, Susana Reyes, que foi a Londrina especialmente para chancelar o recorde.