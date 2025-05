‘Maio Vermelho’: Mortes por sinistros de trânsito aumentaram em 130%

Cascavel e Paraná - Em pleno maio amarelo, a quantidade de sinistros de trânsito com mortos e feridos em Cascavel vem chamando a atenção dos órgãos de trânsito e da sociedade em geral. O mês ainda nem acabou e o número de óbitos já é 130% maior do que o mesmo período do ano passado, segundo dados do Cottrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito), já que neste ano sete pessoas perderam a vida em acidentes no perímetro urbano, sendo seis na rodovia e um dentro da cidade. Em maio do ano passado foram três mortes: duas na cidade e uma na rodovia.

A última morte registrada na cidade ocorreu na madrugada de domingo no Bairro Periollo (25), por volta das 4h40 e vitimou uma jovem de 22 anos, deixando ainda mais três pessoas gravemente feridas e uma quinta com ferimentos moderados. De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu o sinistro, uma testemunha que presenciou o acidente relatou que o veículo Renault/Logan transitava pela Rua Ipanema sentido PRC-467 em alta velocidade, quando, no cruzamento com a Rua Ásia, perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência, rodando na pista em sequência.



Socorristas do Siate fizeram o atendimento ao acidente e ainda no local confirmaram o óbito. Ao lado do veículo foi encontrado um copo e uma garrafa de vinho. Uma das vítimas relatou que estavam no centro realizando consumo de bebida alcoólica.

Conscientização

Durante todo este mês de maio diversas ações estão sendo realizadas pelos órgãos de trânsito visando a conscientização sobre a segurança no trânsito. O tema central da campanha em 2025 é “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, que destaca a importância de reconhecer que os deslocamentos são realizados por pessoas.

De acordo com a presidente do Cottrans, a educadora de trânsito, Luciane de Moura, o aumento também ocorre se comparado os dados de janeiro a maio deste ano – um salto de 16% no número de mortes no trânsito. Neste ano, foram registradas 22 mortes ao todo, sendo 16 na rodovia e seis na área urbana, número maior do que no ano passado que somou 19 no total, sendo sete na rodovia e 12 na cidade.