Maio Amarelo tem ação educativa sobre uso do celular ao volante

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (6), a Transitar deu início às ações do Maio Amarelo com uma blitz educativa realizada em frente à sede da autarquia. A atividade contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Nesta primeira mobilização do mês, o foco foi alertar os condutores sobre os riscos do uso do celular ao volante hábito que, segundo dados da própria autarquia, está entre os mais perigosos e recorrentes nas infrações registradas.

“Pelos fatos, pelos registros e por aquilo que a gente constata no dia a dia, o uso do celular resulta em muitos sinistros inclusive com óbitos graves. É um problema sério que afeta tanto a segurança quanto a fluidez do trânsito”, destacou a gerente do setor de Educação no Trânsito da Transitar, Luciane de Moura.

Durante a abordagem, os motoristas receberam folders com informações para um transito mais seguro e orientações sobre o uso do celular no trânsito.