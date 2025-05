‘Maio Amarelo’: Cascavel terá intensa programação para conscientização no trânsito

Cascavel - O movimento Maio Amarelo ganha mais uma edição em Cascavel. Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, ao longo do mês de maio a Transitar promoverá uma extensa agenda de ações educativas. A campanha busca sensibilizar motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros sobre a importância do comportamento seguro no trânsito.

Campanha

A abertura oficial da campanha está marcada para segunda-feira (5), às 9h, na Câmara Municipal de Vereadores. No evento, que é aberto a toda a população, a Transitar fará divulgação oficial do tema e dos objetivos da campanha.

A programação do mês de maio inclui palestras em instituições de ensino e empresas, intervenções lúdicas, orientações em vias públicas e atividades direcionadas a públicos específicos como idosos, crianças e trabalhadores do setor industrial.

Segundo a coordenadora de Educação do Trânsito da Transitar, Luciane de Moura, a conscientização é essencial para garantir vias mais seguras. “O principal objetivo é lembrar a todos que a responsabilidade por manter a segurança no trânsito é coletiva e, com base nos dados dos últimos anos, temos percebido que as ações educativas fazem toda a diferença. A conscientização é o caminho mais eficaz e precisa da colaboração de todos”, frisa.