Mãe de gêmeos com diabetes consegue horário especial de trabalho para cuidar dos filhos

Brasil começa a exigir visto para cidadãos dos EUA, Canadá e Austrália

Curitiba - Os cidadãos com passaporte da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos precisarão de visto para entrar no Brasil a partir desta quinta-feira (10). Isso ocorre quando entra em vigor o decreto do poder Executivo que estabelece a exigência. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a decisão do governo brasileiro foi tomada em […]