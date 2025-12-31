Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada

Brasil - Faltando poucas horas para o encerramento das apostas da Mega da Virada, que este ano pagará um prêmio histórico de R$ 1 bilhão , casas lotéricas registram forte movimento de apostadores nesta quarta-feira (31). Os jogos ainda podem ser realizados, de forma física ou online, até o horário das 20 horas. Já o sorteio às 22 horas, com transmissão pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook.

Técnico em informática, Janilson Júnior Raspante, de 33 anos, aproveitou o fim do expediente dessa véspera de Ano Novo para fazer sua fezinha em uma casa lotérica de um centro comercial na área central de Brasília. Para ele, nem precisaria ganhar sozinho o prêmio bilionário.

“Se eu ganhasse uma parte desse prêmio já serviria perfeitamente para poder melhorar um pouquinho a estrutura financeira da vida, conseguir algumas realizações. Não precisaria de ser tanto não”, comentou o rapaz, que fez três jogos simples para ele e seus familiares.

Quem também passou pela mesma casa lotérica foi o secretário-executivo Willians Barbosa, de 40 anos, que comprou logo um bolão vendido na própria unidade. “Eu prefiro pegar um jogo aleatório, sinto que dá mais sorte. A expectativa é grande por conta desse valor”, revelou à reportagem. Barbosa diz que ideias do que fazer com uma bolada dessa magnitude até existem, mas não descarta seguir trabalhando.

“Penso na mudança de vida, casa própria, autonomia, mas sei lá, não deixaria de trabalhar, eu penso em seguir trabalhando de alguma forma a vida inteira”.

Na Rodoviária do Plano Piloto, coração da capital federal, uma longa fila se formava em uma casa lotérica, cena que se repetiu a semana inteira, segundo funcionários da agência.