Lô Borges, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB) e fundador do icônico Clube da Esquina, faleceu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos. A confirmação foi feita pelo Hospital Unimed, em nota oficial enviada à imprensa.

O músico havia sido internado em 17 de outubro após sofrer uma intoxicação medicamentosa em casa, o que exigiu uma internação de urgência.

Carreira

Com mais de 20 álbuns lançados ao longo de mais de 50 anos de carreira, Lô Borges foi responsável por compor clássicos da MPB como Trem Azul, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Para Lennon e McCartney, Trem de Doido, entre outros hits que marcaram sua geração e continuam a influenciar a música brasileira.

Ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, seu irmão Márcio Borges e outros artistas mineiros, Lô Borges foi um dos principais fundadores do movimento musical que revolucionou a MPB nos anos 1970. Ele também foi um dos principais compositores dos álbuns Clube da Esquina (1972), considerado em 2022 o melhor álbum brasileiro de todos os tempos, e Clube da Esquina 2 (1978).