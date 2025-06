Limpeza de reservatórios pode interromper abastecimento em Bairros de Cascavel

VISITE O PARQUE

Parque das Aves reforça cuidados com os animais durante o inverno

Cascavel e Paraná - Com a aproximação do inverno em Foz do Iguaçu, o Parque das Aves reforça os cuidados com os animais para garantir o bem-estar durante a estação mais fria do ano. De 20 de junho a 22 de setembro de 2025, as equipes técnicas adaptam rotinas e recintos para minimizar os efeitos […]