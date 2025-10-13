Líderes muçulmanos visitam Cascavel com mensagem de paz

Cascavel - Com o lema “Amor para todos, ódio para ninguém”, líderes da Associação Ahmadia do Islã no Brasil estiveram em Cascavel nesta segunda-feira (13) para compartilhar uma visão de fé baseada na paz e na razão. O grupo, que integra um movimento muçulmano presente em mais de 200 países, busca esclarecer mitos sobre o Islã e aproximar diferentes tradições religiosas por meio do diálogo e da convivência pacífica.

Durante a passagem pela cidade, os líderes da organização conversaram com a reportagem do jornal O Paraná e também visitaram a Biblioteca Municipal, onde doaram um exemplar do Alcorão, livro sagrado do Islã.

A visita faz parte de uma série de encontros que os representantes da associação estão realizando pelo Paraná. Antes de Cascavel, o grupo passou por Londrina e Maringá e segue agora para Foz do Iguaçu, onde no dia 18 de outubro promoverá o Simpósio da Paz, evento que reunirá comunidades muçulmanas do Brasil, Argentina e Paraguai.

“Paz e amor”

O Imã Wasim Ahmad Zafar, presidente da Associação Ahmadia do Islã no Brasil, lidera o trabalho de divulgação da fé islâmica no país há três décadas. Nascido no Paquistão, ele chegou ao Brasil há 30 anos e desde então percorre todos os estados levando a mensagem de tolerância e respeito entre religiões.

“O Islã é uma religião de paz e amor e transmite esses valores em todos os seus ensinamentos. Nosso objetivo é estabelecer a paz no mundo e fazer boas ações, aproximando outras religiões com amor, tolerância e diálogo”, afirma o líder religioso, que também é responsável pela sede nacional da associação, localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Fundado no final do século XIX, na então Índia britânica, pelo líder espiritual Mirza Ghulam Ahmad, o movimento Ahmadia do Islã acredita que ele foi o prometido Messias (Mahdi) anunciado pelo profeta Maomé. Hoje, o grupo reúne mais de 20 milhões de seguidores em mais de 210 países e é reconhecido por seu trabalho de ajuda humanitária e ações sociais, como a construção de mesquitas, escolas, hospitais e clínicas em diferentes regiões do mundo, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.

No Brasil, a comunidade conta com cerca de 100 membros ativos, que desenvolvem ações de integração e diálogo inter-religioso. “Encontramos dificuldades, mas procuramos sempre explicar e dialogar. A melhor solução é o diálogo, porque o verdadeiro objetivo do Islã é a paz”, reforça Wasim.