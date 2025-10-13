Líderes muçulmanos visitam Cascavel com mensagem de paz

Cascavel - Com o lema “Amor para todos, ódio para ninguém”, líderes da Associação Ahmadia do Islã no Brasil estiveram em Cascavel nesta segunda-feira (13) para compartilhar uma visão de fé baseada na paz e na razão. O grupo, que integra um movimento muçulmano presente em mais de 200 países, busca esclarecer mitos sobre o Islã e aproximar diferentes tradições religiosas por meio do diálogo e da convivência pacífica.
Durante a passagem pela cidade, os líderes da organização conversaram com a reportagem do jornal O Paraná e também visitaram a Biblioteca Municipal, onde doaram um exemplar do Alcorão, livro sagrado do Islã.
A visita faz parte de uma série de encontros que os representantes da associação estão realizando pelo Paraná. Antes de Cascavel, o grupo passou por Londrina e Maringá e segue agora para Foz do Iguaçu, onde no dia 18 de outubro promoverá o Simpósio da Paz, evento que reunirá comunidades muçulmanas do Brasil, Argentina e Paraguai.
“Paz e amor”
O Imã Wasim Ahmad Zafar, presidente da Associação Ahmadia do Islã no Brasil, lidera o trabalho de divulgação da fé islâmica no país há três décadas. Nascido no Paquistão, ele chegou ao Brasil há 30 anos e desde então percorre todos os estados levando a mensagem de tolerância e respeito entre religiões.
“O Islã é uma religião de paz e amor e transmite esses valores em todos os seus ensinamentos. Nosso objetivo é estabelecer a paz no mundo e fazer boas ações, aproximando outras religiões com amor, tolerância e diálogo”, afirma o líder religioso, que também é responsável pela sede nacional da associação, localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Fundado no final do século XIX, na então Índia britânica, pelo líder espiritual Mirza Ghulam Ahmad, o movimento Ahmadia do Islã acredita que ele foi o prometido Messias (Mahdi) anunciado pelo profeta Maomé. Hoje, o grupo reúne mais de 20 milhões de seguidores em mais de 210 países e é reconhecido por seu trabalho de ajuda humanitária e ações sociais, como a construção de mesquitas, escolas, hospitais e clínicas em diferentes regiões do mundo, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
No Brasil, a comunidade conta com cerca de 100 membros ativos, que desenvolvem ações de integração e diálogo inter-religioso. “Encontramos dificuldades, mas procuramos sempre explicar e dialogar. A melhor solução é o diálogo, porque o verdadeiro objetivo do Islã é a paz”, reforça Wasim.
O que é o Islã?
Durante a visita, o Imã destacou o desejo de retornar a Cascavel nos próximos meses para ministrar palestras sobre o Islã e esclarecer dúvidas sobre a religião, muitas vezes associada de forma equivocada à violência.
“O motivo da visita é mostrar que o Islã é pela paz, prega a paz. Infelizmente, alguns grupos políticos usam o nome do Islã para interesses próprios. Mas o Islã, assim como qualquer outra religião, não quer guerra nem terrorismo”, afirmou.
Segundo ele, até mesmo o termo “jihad”, frequentemente traduzido como “guerra santa”, é mal compreendido. “Jihad não significa guerra. Significa o esforço máximo para divulgar a palavra de Deus. É um desafio, mas é importante esclarecer e se unir pelas boas obras.”
Os pilares da fé islâmica
Durante a conversa, o líder explicou também os cinco pilares do Islã: a declaração da fé, a oração, o jejum, a contribuição e a peregrinação à Meca. No entanto, destacou que cada um deles deve ser praticado com bom senso e de acordo com as condições de cada fiel. Por exemplo, durante o Ramadã, crianças, doentes e idosos não precisam jejuar. A peregrinação à Meca também é flexível, pois depende das condições financeiras de cada pessoa. O importante é a intenção e o esforço em fazer o bem.
“Amor para todos, ódio para ninguém”
Com a frase “Amor para todos, ódio para ninguém”, a Associação Ahmadia do Islã sintetiza a mensagem que busca espalhar pelo mundo. Para Wasim, estabelecer a paz depende do retorno de cada ser humano ao Criador.
O secretário de publicações e presidente da organização juvenil, Ijaz Ahmad Zafar, também participou da visita, destacando a importância de fortalecer o diálogo e combater estereótipos. “Queremos mostrar que o Islã é razão, diálogo e paz. É uma religião que ensina amor ao próximo e respeito à humanidade”, disse.