Licenciamento: Vencimentos começam nesta sexta-feira

Cascavel - O Certificado de Licenciamento Anual é um documento que comprova que o automóvel atende aos critérios de segurança e ambientais exigidos por lei e, portanto, está apto a circular. No Paraná, o calendário de vencimento da taxa inicia nesta sexta-feira (15), conforme o número final da placa, sob o valor único de R$ 94,61.

Uma novidade deste ano é que o cronograma foi simplificado, reduzido a dez datas, para evitar dúvidas e facilitar o entendimento dos condutores. A guia para pagamento pode ser acessada através dos sites do Detran-PR, PIÁ, no aplicativo Detran InteliGente e nas unidades de atendimento, com prazo de dois dias. A quitação pode ser feita via pix e o certificado fica pronto em até 15 minutos.

O Detran-PR esclarece que somente após a quitação do licenciamento, do IPVA, de eventuais multas e débitos é que pode ser emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que reconhece a total obediência à legislação. Os primeiros vencimentos são para veículos com numeração final da placa igual a 1. A partir do dia 29 começa o prazo para placas com final 2 e a sequência vai até 28 de novembro, para finais iguais a zero.

O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que é função do órgão informar e agilizar os processos para os condutores.