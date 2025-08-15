Home Cotidiano

Licenciamento: Vencimentos começam nesta sexta-feira

Emitir guia para pagamento de licenciamento de veículos - Foto: Giuliano Gomes/Detran-PR

Cascavel - O Certificado de Licenciamento Anual é um documento que comprova que o automóvel atende aos critérios de segurança e ambientais exigidos por lei e, portanto, está apto a circular. No Paraná, o calendário de vencimento da taxa inicia nesta sexta-feira (15), conforme o número final da placa, sob o valor único de R$ 94,61.

Uma novidade deste ano é que o cronograma foi simplificado, reduzido a dez datas, para evitar dúvidas e facilitar o entendimento dos condutores. A guia para pagamento pode ser acessada através dos sites do Detran-PR, PIÁ, no aplicativo Detran InteliGente e nas unidades de atendimento, com prazo de dois dias. A quitação pode ser feita via pix e o certificado fica pronto em até 15 minutos.

O Detran-PR esclarece que somente após a quitação do licenciamento, do IPVA, de eventuais multas e débitos é que pode ser emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que reconhece a total obediência à legislação. Os primeiros vencimentos são para veículos com numeração final da placa igual a 1. A partir do dia 29 começa o prazo para placas com final 2 e a sequência vai até 28 de novembro, para finais iguais a zero.

O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que é função do órgão informar e agilizar os processos para os condutores.

“Trabalhamos com transparência e modernização procurando não incomodar os motoristas, trabalhadores, empresas, e o licenciamento ajuda a resolver as pendências do veículo, deixando-o totalmente regularizado e em segurança para rodar”, diz.

Confira o calendário:

Final da placa e dia de pagamento

  • 1 – 15 de agosto
  • 2 – 29 de agosto
  • 3 – 10 de setembro
  • 4 – 19 de setembro
  • 5 – 30 de setembro
  • 6 – 10 de outubro
  • 7 – 20 de outubro
  • 8 – 31 de outubro
  • 9 – 14 de novembro
  • 0 – 28 de novembro
