Levantamento mostra que 10% da população paranaense é PCD

Paraná - Em meio à polêmica dos últimos dias envolvendo uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) em trâmite no STF (Supremo Tribunal Federal), que pode promover corte nos recursos disponibilizados pelo Governo do Paraná para todas as escolas especializadas, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgou levantamento relevando a existência de 14,4 milhões de PCDs (Pessoas com Deficiência) no Brasil. Deste total, 2,4 milhões têm autismo.

No Paraná, 10% da população possui algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou múltipla. A informação foi confirmada à equipe de reportagem do Jornal O Paraná pelo presidente da FEAPAES (Federação da Apaes do Paraná), Alexandre Augusto Botareli Cesar.

São 191 alunos com deficiência matriculados nas escolas, tanto nas APAEs como no ensino regular. Deste total, 41 mil (17%) são atendidas unicamente nas escolas especializadas e o restante (83%) no ensino regular. No Paraná, são 393 escolas especializadas, sendo 330 são APAEs, 17 co-irmãs e as outras congêneres.

Voltando à abordagem nacional, com base nos números divulgados, o percentual de pessoas com deficiência corresponde a 7,3% da população nacional de dois anos ou mais. Mulheres representam 8,3 milhões e homens, 6,1 milhões. Das regiões do País, é o Sudeste que tem a maior concentração de pessoas com deficiências intelectual ou múltipla. Por lá, são 5,7 milhões de pessoas. Na sequência, aparece o Nordeste, com 4,6 milhões. Nas demais regiões, o número não supera 2 milhões de pessoas.

Região Sul tem 1,9 milhão de PCDs

Na Região Sul, onde fica o Paraná, são 1,9 milhão de Pessoas com Deficiência. O Norte, conta com 1,2 milhão e o Centro-Oeste, 1 milhão de PCDs. Ao analisar proporcionalmente, a Região Nordeste responde pela maior participação das pessoas com deficiência, com 8,6% da população regional. Na sequência, aparece o Norte, com 7,1%; Sudeste, com 6,8%; Sul, com 6,6%; e Centro-Oeste, com 6,5%.

Variações são observadas também em noves estados nordestinos, apresentando os seguintes números: Alagoas (9,6%), Piauí (9,3%), Ceará e Pernambuco (ambos com 8,9%). No subtema cor ou raça, a maioria das PCDs é parda ou branca, ou seja, 6,4 milhões e 6,1 milhões, respectivamente. Logo atrás, 1,8 milhão são de pessoas pretas, 78 mil indígenas e 55 mil amarelas.

Em relação à faixa etária, são 10,7% das PCDs entre 15 a 29 anos; 8,1% das PCDs têm de 30 a 39 anos; 30,5 das PCDs têm de 40 a 59 anos; 32,8% das PCDs tinham de 60 a 79 anos e 12,6% das PCDs com 80 anos ou mais.