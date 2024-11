Levantamento da CNT traça panorama sobrecondições das estradas

SERICICULTURA

Paraná produz 86% da seda do Brasil

Mulheres que atuam com a sericicultura agora têm até o dia 7 de março de 2025 para se inscrever no Concurso Seda Paraná, promovido pelo governo do Estado. O edital com a mudança do cronograma está no site da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), que organiza o concurso junto com o […]