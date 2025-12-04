Leilão Solidário beneficiará APAE de Cascavel e projeto Talentos de Jesus

Cascavel - A APAE de Cascavel e o projeto Talentos de Jesus, iniciativa social vinculada ao FC Cascavel, serão os principais beneficiados do Leilão Solidário marcado para 16 de dezembro. Com realização virtual, o evento permitirá a participação de apoiadores de qualquer região do país, ampliando o alcance das doações. A ação conta com apoio direto do FC Cascavel, da Sociedade Rural do Oeste do Paraná e da Panorama Leilões.

Para o presidente da APAE de Cascavel, João Maschio, o Leilão Solidário representa uma oportunidade decisiva para fortalecer a manutenção dos serviços oferecidos pela instituição. “É mais uma chance singular de garantir recursos e continuar atendendo com qualidade as pessoas com deficiência”, destaca.

O presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o “Peninha”, reforça a relevância social dos projetos contemplados. Segundo ele, tanto a APAE quanto o Talentos de Jesus desempenham papéis essenciais na comunidade. “São iniciativas que transformam vidas e que merecem todo nosso apoio”, afirma.