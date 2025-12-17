Leilão Solidário arrecada R$ 642 mil à Apae e projeto Talentos de Jesus

Cascavel - Uma noite marcada por emoção, generosidade e união. O 1º Leilão Solidário, nesta terça-feira (16), iniciativa conjunta da Panorama Leilões, do FC Cascavel e da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, entrou para a história. A arrecadação total de R$ 642 mil será dividida entre a Apae de Cascavel, referência nacional no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e o projeto Talentos de Jesus, que desenvolve ações sociais voltadas à formação humana e cidadã de crianças e jovens.

Mais do que números expressivos, o evento consolidou parcerias e fortaleceu amizades em prol de causas sociais. Realizado de forma presencial e virtual, o leilão reuniu apoiadores, parceiros e voluntários em uma noite singular, em que cada detalhe contribuiu para o sucesso da ação.

Os convidados puderam dar lances em vários itens, entre eles animais de elevada genética, além de camisas autografadas de clubes do futebol brasileiro, como FC Cascavel, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Internacional. Outro destaque foi um chapéu autografado pelo cantor Daniel, sertanejo consagrado e embaixador das Apaes.

Os organizadores fizeram questão de agradecer publicamente o envolvimento dos parceiros que tornaram o evento possível. Entre os nomes destacados estão Devair Bortolato, o Peninha, representando a Panorama Leilões e a Sociedade Rural do Oeste do Paraná; Valdinei Silva, do FC Cascavel; Cleber Bortolato (Panorama Leilões); Cleber Rayzer do Carmo e o presidente da Apae de Cascavel, João Maschio.

O sucesso do 1º Leilão Solidário reforça a importância da união entre iniciativa privada, esporte e instituições sociais, mostrando que, quando a solidariedade entra em campo, os resultados vão muito além da arrecadação financeira.