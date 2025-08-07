Lei Maria da Penha completa 19 anos com mobilização em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou nesta quinta-feira (7) uma blitz educativa em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha, marco legal no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação integra a programação do Agosto Lilás e mobilizou diversas instituições que compõem a rede de apoio às mulheres em situação de violência no município.

A blitz ocorreu no cruzamento das avenidas Costa e Silva com Paraná e contou com a presença da Delegacia da Mulher, de guardas municipais da Patrulha Maria da Penha, representantes da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Foztrans, SAMU e servidores da Secretaria Municipal da Mulher.

“Hoje é um dia muito simbólico. A Lei Maria da Penha representa uma conquista histórica para as mulheres brasileiras. Antes dela, a violência doméstica era tratada de forma fragmentada, como lesão corporal leve, ameaça ou outros crimes com penas brandas. A partir da lei, passamos a ter um marco legal que reconhece a gravidade dessas agressões e cria instrumentos efetivos de proteção e punição”, afirmou a secretária da Mulher, Scheila Melo.

Durante a blitz, foram distribuídos materiais informativos com orientações sobre os canais de denúncia, como o Ligue 180, e os serviços ofertados pelo CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). A ação também revelou casos concretos de violência.