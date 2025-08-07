Lei Maria da Penha completa 19 anos com mobilização em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - A Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou nesta quinta-feira (7) uma blitz educativa em alusão aos 19 anos da Lei Maria da Penha, marco legal no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação integra a programação do Agosto Lilás e mobilizou diversas instituições que compõem a rede de apoio às mulheres em situação de violência no município.
A blitz ocorreu no cruzamento das avenidas Costa e Silva com Paraná e contou com a presença da Delegacia da Mulher, de guardas municipais da Patrulha Maria da Penha, representantes da Defensoria Pública do Estado do Paraná, Foztrans, SAMU e servidores da Secretaria Municipal da Mulher.
“Hoje é um dia muito simbólico. A Lei Maria da Penha representa uma conquista histórica para as mulheres brasileiras. Antes dela, a violência doméstica era tratada de forma fragmentada, como lesão corporal leve, ameaça ou outros crimes com penas brandas. A partir da lei, passamos a ter um marco legal que reconhece a gravidade dessas agressões e cria instrumentos efetivos de proteção e punição”, afirmou a secretária da Mulher, Scheila Melo.
Durante a blitz, foram distribuídos materiais informativos com orientações sobre os canais de denúncia, como o Ligue 180, e os serviços ofertados pelo CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher). A ação também revelou casos concretos de violência.
“Uma mulher abordada na blitz relatou que havia acabado de sair de casa após sofrer agressões. Ela estava a caminho da delegacia e já havia sido orientada pelo CRAM. No carro, estavam suas roupas e uma TV. É um exemplo claro de como ações como essa podem fazer a diferença na vida de alguém”, relatou Scheila.
Conscientização e Desafios Contínuos
A secretária também destacou que, mesmo com os avanços legais, ainda há muitos desafios a enfrentar. “A violência contra a mulher segue presente nos lares, muitas vezes silenciosa. Por isso, neste mês de agosto, intensificamos as ações em escolas, unidades de assistência, espaços públicos e oficinas para ampliar a conscientização e orientar tanto as vítimas quanto os observadores da violência”, completou.
Agosto Lilás em Foz do Iguaçu: Prevenção e Respeito
A programação do Agosto Lilás em Foz do Iguaçu inclui rodas de conversa nos CRAS, workshops sobre saúde mental e autonomia feminina, atividades de defesa pessoal e a Semana Quebrando o Silêncio nas escolas da rede municipal, entre os dias 18 e 22. A iniciativa busca promover a prevenção desde a infância e estimular o respeito mútuo entre meninos e meninas.
Novas Abordagens no Tratamento aos Agressores
Scheila também reforçou a importância das novas abordagens no tratamento aos agressores. “Com apoio do Núcleo Maria da Penha e do Poder Judiciário, estamos iniciando um projeto que prevê rodas de conversa e acompanhamento de homens autores de violência. É uma política pública que busca romper o ciclo da violência com seriedade e responsabilidade”.
Compromisso Contínuo no Enfrentamento à Violência
Com 19 anos de vigência, a Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. A mobilização promovida nesta quarta-feira reforça o compromisso da Prefeitura de Foz do Iguaçu com a construção de uma cidade mais segura, igualitária e livre de violência.
“Essa luta é de toda a sociedade. Queremos que as mulheres se sintam seguras para denunciar e que todas as pessoas saibam como agir. A violência contra a mulher não pode ser naturalizada nem silenciada”, concluiu a secretária.
Fonte: PMFI