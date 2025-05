LBV aquece corações com entrega de cobertores em Cascavel

Cascavel - A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início, nesta quarta-feira, 21 de maio, à entrega de cobertores no Paraná, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social. A primeira cidade contemplada foi Cascavel, onde 150 cobertores foram distribuídos a famílias atendidas pela Instituição.

A ação ocorreu no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV. Com a aproximação das baixas temperaturas, a ajuda chegou em boa hora. “Quero agradecer pelo cobertor. Fiquei muito feliz! Que Deus abençoe grandemente vocês, sempre, por esse espírito humano que têm. Que Deus abençoe a todos!”, agradeceu a senhora Nilda Maria, atendida pela LBV por meio do serviço Vida Plena.

A iniciativa tem como objetivo promover dignidade e proteção social e beneficiará milhares de pessoas e famílias atendidas pela Instituição em suas unidades socioeducacionais, bem como aquelas auxiliadas por entidades parceiras. No Paraná, serão entregues 2.200 cobertores para aquecer os que sofrem com as baixas temperaturas do Estado.