Cascavel e Paraná - Quarenta dias após o incêndio no décimo terceiro andar do Condomínio Residencial João Batista Cunha, região Central de Cascavel, que deixou 5 pessoas feridas, 3 delas em estado grave, o laudo pericial das causas foi detalhado na manhã desta terça-feira (25) pelo delegado da Polícia Civil, Ian Leão, durante entrevista coletiva à imprensa. O laudo apontou que o incêndio iniciou na cozinha, no entanto, não foi possível apontar qual foi o ponto de ignição, já que várias hipóteses foram levantadas, entre elas, que uma vela estava acesa ou até uma panela tinha sido esquecida no fogo, mas que não foi confirmado.

Foto: Reprodução/Redes

Laudo inconclusivo

O delegado relatou que o incêndio não foi intencional e que teria começado exatamente em um local que ficava próximo da geladeira e de um armário do imóvel, mas que devido à gravidade em que o cenário se encontrava, não foi possível identificar a causa exata das chamas. Além da perícia que foi feita pela Polícia Científica, uma equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) foi ao local para fazer os levantamentos iniciais a partir de informações que foram apuradas durante o inquérito.

“A conclusão do perito é de que não foram encontrados elementos elétricos que possibilitassem a realização da constatação ou não da ocorrência de curto-circuito. E também não foram encontrados focos múltiplos de incêndio e uso de agentes acelerantes, o que afasta um incêndio doloso. A partir dessa análise, apesar de existir o incêndio não foi possível identificar o local e também as causas dele, ou seja, a gente sabe que teve o incêndio, mas a origem e o motivo ou item que teria iniciado essa ignição não foi possível determinar”, relatou o delegado.

Acidental



Leão disse ainda que o incêndio foi acidental e que o laudo será anexado ao processo, uma prova robusta baseada na produção de documentos oficiais. “O perito técnico tem os mecanismos para atribuir e dar um laudo referente a isso. Se faltasse alguma informação ou algum instrumento, ele reportaria no laudo técnico dele. Então pela conclusão do perito ele disse que não foi possível identificar, não que não teve meios para identificar”, reforçou.

Sobre a possibilidade de ter uma vela ou uma panela ter sido esquecida no fogo, o delegado frisou que “nada foi referenciado e que não houve resquício, vestígio nenhum nesse sentido”. Além disso, ele explicou ainda que o trabalho do inquérito é para apurar autoria e materialidade de um crime, mas quando não tem, o delegado sugestiona ao Ministério Público o arquivamento, o que deve ser feito na emissão do relatório e que, a partir disso, o MP vai avaliar as diligências e verificar se será necessário ou não novas ações. Durante o processo, segundo o delegado, duas pessoas foram ouvidas, no entanto ele não revelou os nomes.