Lances para leilão de veículos do Estado terminam nesta quarta-feira (9)

Curitiba - O leilão da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, que disponibiliza 62 veículos nesta edição, recebe lances até as 10 horas desta quarta-feira (9). Para os lances, os interessados devem ter se cadastrado previamente no sistema eletrônico de leilões Governo do Paraná.

Os veículos disponíveis no certame fazem parte da frota oficial do Estado e todos podem ser recuperados. Há veículos com lances a partir de R$ 1.700,85, incluindo modelos como Toyota Fielder, Renault Scenic, Ford Fiesta, VW Gol, VW Kombi, GM Astra e um caminhão Mercedes-Benz.

Além da diversidade de veículos disponíveis, este leilão traz ainda outra vantagem: por ser conduzido por um sistema próprio do Estado, não é feita a cobrança das taxas do leiloeiro, o que acaba diminuindo os custos para os participantes.