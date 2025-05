Lago Azul: Empresa retoma os trabalhos e ganha prazo até fim de julho para terminar

Segundo ele, a empresa deve trabalhar agora até terminar a obra e que a secretaria estará acompanhando os serviços, inclusive fazendo as medições que estão previstas em contrato. Já o valor da obra não foi alterado, de acordo com Almeida, apenas ampliado o prazo para que a construtora tenha tempo hábil para finalizar os trabalhos. Uma placa bem na entrada do bairro apontava a data limite de entrega para o dia 3 de março deste ano .

Segundo o engenheiro da Sesop, Marcos Almeida, nas primeiras horas do dia nesta segunda-feira (5), a empresa retomou os serviços que devem ser intensificados a partir de quarta-feira (7). Os trabalhos estão concentrados na parte das calçadas e no meio-fio na Rua Lagoa Rodrigues de Freitas que já foi asfaltada e retomada a colocação do manilhamento na Rua Lagoa da Pinguela, via em que ainda falta tudo a ser feito. “O prazo agora novo vai ser cumprido, a empresa agora está fazendo só esta obra em Cascavel, está com a equipe completa e vai dar certo”, afirmou.

Cascavel - A semana começou com tempo aberto, sol e “ máquinas nas ruas ” no Bairro Lago Azul . A empresa que havia deixado a obra há algumas semanas, retomou os trabalhos do tão sonhado asfalto do bairro – melhoria urbana que se arrasta desde 2021. A novidade confirmada pela Sesop ( Secretaria de Serviços e Obras Públicas ) é que foi dado um novo prazo para o término da obra, que agora vai até o dia 24 de julho.

Segunda vez

A novela do abandono ocorre pela segunda vez, já que a primeira empresa que venceu a licitação ainda no começo de 2021 – antes da pandemia do Covid-19 – não terminou os trabalhos. As obras iniciaram com a previsão inicial de serem concluídas em até um ano, março de 2022, mas foram paradas por diversas vezes. No final de 2022, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) anunciou que as obras seriam retomadas e um novo prazo foi dado, prorrogando a entrega para 2023. Mesmo assim, o prazo não foi cumprido o que acabou levando o Município a romper o contrato, considerando abandono da obra.

A obra foi entregue com apenas 33% de execução. Na época, a empresa alegou o aumento muito elevado no preço dos materiais e mesmo com os valores passando de R$ 4,6 para R$ 5,2 milhões, ela não deu conta de terminar. O bairro que era um loteamento antigo e na época não foi exigida a infraestrutura que há apenas alguns anos, acabou sendo incorporado de área rural para urbana.

Agora vai?

O valor da obra é de R$ 4.389.961,50, com início em 30 de setembro do ano passado que está sendo feita pela Construtora Executar, de São Paulo – mesma empresa que fez as obras da Rua Jacarezinho, na Região Leste da cidade. A obra já havia parado durante o recesso do fim do ano passado, devido às festas de fim de ano, mas foi retomada no dia 23 de janeiro e parou de novo em abril.