Lago Azul: Após quatro anos de espera, a Rua Lagoa da Pinguela começa a ser asfaltada

Cascavel - O que parecia que nunca ia chegar alegrou os olhos e renovou a esperança dos moradores do Bairro Lago Azul, na Região Norte. Nesta terça-feira (19) pela manhã, a segunda rua que faltava ser asfaltada no bairro, a Rua Lagoa da Pinguela, começou a receber o tão esperado asfalto, após mais de quatro anos de espera. A previsão é que até esta quarta-feira (20) todo o material seja espalhado pela extensão da rua.

De acordo com os moradores, a obra foi retomada há cerca de 10 dias com um movimento maior de funcionários e a expectativa é que a pavimentação fosse feita no fim da semana ainda, mas como o tempo contribuiu, recebeu a pavimentação já nesta terça-feira (19). Nesta rua serão aplicadas cerca de 300 toneladas de massa asfáltica, por meio de um trabalho minucioso no qual o asfalto passa por uma máquina, em seguida é despejado na via e moldado pelos funcionários.

O tempo também ajudou, já que o dia estava ensolarado, o que ajuda no trabalho dos servidores – que primeiro precisam molhar para ajudar na compactação, para depois ser aplicada a camada de asfalto que depois de curada vai receber então a sinalização. Nesta rua, também falta a colocação do meio-fio e das calçadas. A obra ainda inclui a Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, que já está pavimentada e as calçadas e meio-fio finalizados.

Prazo vencendo

Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Cascavel faz uma licitação para conseguir asfaltar as vias. O prazo para a finalização das obras que começou no dia 30 de setembro do ano passado era fim de junho, mas com apenas 34% executado na época, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) prorrogou por mais 60 dias o prazo da obra e, com isso, a empresa tem até fim deste mês de agosto para encerrar os trabalhos, o que não deve ser cumprido, já que ainda tem bastante coisa a ser feita.