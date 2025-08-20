Lago Azul: Após quatro anos de espera, a Rua Lagoa da Pinguela começa a ser asfaltada

Cascavel - O que parecia que nunca ia chegar alegrou os olhos e renovou a esperança dos moradores do Bairro Lago Azul, na Região Norte. Nesta terça-feira (19) pela manhã, a segunda rua que faltava ser asfaltada no bairro, a Rua Lagoa da Pinguela, começou a receber o tão esperado asfalto, após mais de quatro anos de espera. A previsão é que até esta quarta-feira (20) todo o material seja espalhado pela extensão da rua.
De acordo com os moradores, a obra foi retomada há cerca de 10 dias com um movimento maior de funcionários e a expectativa é que a pavimentação fosse feita no fim da semana ainda, mas como o tempo contribuiu, recebeu a pavimentação já nesta terça-feira (19). Nesta rua serão aplicadas cerca de 300 toneladas de massa asfáltica, por meio de um trabalho minucioso no qual o asfalto passa por uma máquina, em seguida é despejado na via e moldado pelos funcionários.
O tempo também ajudou, já que o dia estava ensolarado, o que ajuda no trabalho dos servidores – que primeiro precisam molhar para ajudar na compactação, para depois ser aplicada a camada de asfalto que depois de curada vai receber então a sinalização. Nesta rua, também falta a colocação do meio-fio e das calçadas. A obra ainda inclui a Rua Lagoa Rodrigo de Freitas, que já está pavimentada e as calçadas e meio-fio finalizados.
Prazo vencendo
Esta é a segunda vez que a Prefeitura de Cascavel faz uma licitação para conseguir asfaltar as vias. O prazo para a finalização das obras que começou no dia 30 de setembro do ano passado era fim de junho, mas com apenas 34% executado na época, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) prorrogou por mais 60 dias o prazo da obra e, com isso, a empresa tem até fim deste mês de agosto para encerrar os trabalhos, o que não deve ser cumprido, já que ainda tem bastante coisa a ser feita.
De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, o prazo foi estendido porque a empresa havia se comprometido em primeiro asfaltar a rua, para depois então, terminar as outras melhorias, já que o asfalto sempre foi o principal anseio dos moradores, o que está sendo cumprido. Paralelo a isso, eles estão elaborando em um novo projeto que prevê o asfaltamento integral do Bairro Lago Azul, os outros 88% que faltam do bairro.
Na última semana, a verba de mais de R$ 50 milhões foi garantida pelo Governo do Estado e deste montante, cerca de R$ 35 milhões serão investidos no Lago Azul. O restante do recurso vai ser aplicado na pavimentação da Rua Academia e o alargamento da Rua Universitária, no bairro Universitário, no valor de R$ R$ 3 milhões, a pavimentação asfáltica e o alargamento da Rua Munique, no Bairro Cascavel Velho – outro pedido antigo da população no valor de R$ 3,8 milhões, que visa o escoamento da safra e transporte dos produtos agrícolas é no Distrito de Juvinópolis, com valor de R$ 2,5 milhões.
Segunda tentativa
Esta é a segunda empresa contratada pelo Poder Público para executar as ruas. A primeira empresa que venceu a licitação ainda no começo de 2021, antes da pandemia do Covid-19, não terminou os trabalhos. As obras iniciaram com a previsão inicial de serem concluídas em até um ano –março de 2022 – mas foram paradas por diversas vezes. No final de 2022 a Sesop anunciou que as obras seriam retomadas e um novo prazo foi dado, prorrogando a entrega para 2023. Mesmo assim, o prazo não foi cumprido o que acabou levando o Município a romper o contrato, considerando abandono da obra. A obra foi entregue com apenas 33% de execução. Na época a empresa alegou o aumento muito elevado no preço dos materiais e mesmo com os valores passando de R$ 4,6 para R$ 5,2 milhões, ela não deu conta de terminar. O bairro era um loteamento antigo e na época não foi exigida a infraestrutura, já que há apenas alguns anos foi incorporado de área rural para urbana.
Valor
O valor desta obra é de R$ 4.389.961,50, sendo feita pela Construtora Executar de São Paulo, mesma empresa que fez as obras da Rua Jacarezinho, na Região Leste da cidade. A obra já havia parado durante o recesso do fim do ano passado, devido às festas de fim de ano, mas foram retomadas no dia 23 de janeiro e parou de novo em abril, sendo retomada depois disso, a passos lentos.