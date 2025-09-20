Justiça vê legalidade em câmeras nas escolas e contraria pedido do Siprovel

A Vara da Fazenda Pública de Cascavel indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Siprovel (Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino) para suspender a instalação de câmeras de videomonitoramento dentro das salas de aula da rede municipal. A decisão foi proferida na quinta-feira (18).

Na ação civil pública, o Siprovel argumentou que o município, ao homologar o Pregão Eletrônico nº 59/2025 no valor de R$ 7,3 milhões, ampliou o alcance do projeto de monitoramento para dentro das salas de aula, e não apenas para áreas externas e comuns.

Vigilância permanente

Para o sindicato, a medida cria um regime de vigilância permanente em ambientes pedagógicos, ferindo direitos constitucionais como a liberdade de ensinar e aprender, a dignidade da pessoa humana e a proteção da imagem de crianças e adolescentes.

A entidade defendeu que as câmeras fossem restritas a corredores, pátios e áreas externas. Segundo o sindicato, a vigilância direta em sala de aula “introduz um viés de desconfiança institucionalizada”, impactando tanto professores quanto estudantes.

O que decidiu a Justiça?

O juiz Eduardo Villa Coimbra Campos rejeitou os argumentos do sindicato, destacando que, neste momento processual, não há provas concretas de que a instalação das câmeras afete a liberdade pedagógica ou a privacidade de alunos e docentes.