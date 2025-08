Justiça no Bairro começa nesta quarta-feira (6) com atendimentos gratuitos à população

Cascavel - A edição 2025 do Programa Justiça no Bairro nem começou e já é um sucesso de adesão. Todos os atendimentos jurídicos gratuitos e a emissão da nova Carteira de Identidade tiveram as vagas preenchidas com antecedência.



O tradicional Casamento Coletivo, marcado para o encerramento do evento, no sábado (9), no Ginásio Ciro Nardi, também já está com a lista de participantes fechada.



O evento será realizado de quarta-feira (06) a sábado (09), na Unipar, localizada na Rua Rui Barbosa, 611, a partir das 9h, sendo voltado para famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa.

Confira a programação por dia:

Na quarta-feira (06), a programação será exclusiva para a emissão da nova Carteira de Identidade, apenas para quem realizou o agendamento prévio em uma unidade CRAS.

Nos dias 07, 08 e 09 de agosto (quinta a sábado), seguem os demais atendimentos como coleta de DNA, Orientação Jurídica, correção de Registro Civil e outros, também para aquelas pessoas com atendimento previamente agendados.