Juliane é transferida para o Hospital de queimados de Londrina

Cascavel, Londrina e Paraná - Cascavel – As 12h49 desta sexta-feira (17), a jovem Juliane Vieira, de 28 anos, que estava no HUOP, foi transferida em estado grave após sofrer queimaduras em 77% do corpo durante um incêndio ocorrido em um apartamento, no Bairro Country, em Cascavel. O avião deve pousar em Londrina entre 40 e 50 minutos.

Juliane ficou gravemente ferida ao auxiliar no salvamente da mãe, de 51 anos, e de uma criança, de apenas 4 anos, que estavam no local no momento do incêndio. Para escapar das chamas, ela se abrigou na base da caixa do ar-condicionado do apartamento, aguardando o resgate em meio à fumaça e ao fogo.

O avião com a equipe médica de transporte saiu de Curitiba por volta das 10h da manhã e pousou em Cascavel para iniciar o procedimento de transferência. Em Londrina, uma outra equipe especializada aguarda a chegada da jovem para continuidade do atendimento.

A transferência chegou a ser iniciada ainda na quinta-feira (16), mas as condições climáticas impediram o deslocamento aéreo naquele momento. Após nova avaliação médica, a remoção foi autorizada e realizada nesta sexta.