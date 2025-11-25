Cascavel - No início da tarde desta terça-feira (25) estava marcado no Fórum de Cascavel o julgamento do farmacêutico Tiago Tomaz da Rosa, e da médica Carolina Milanezi Bortolon. O casal foi denunciado pelos crimes de estelionato qualificado, lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da profissão, em razão dos procedimentos estéticos irregulares.

Uma das pacientes, Raquel Roseli Demichei Dornelles, que deu início à ação penal, esteve no Fórum para prestar depoimento e acompanhar o julgamento. Entretanto, a ré Carolina Milanezi Bortolon não compareceu e o julgamento foi remarcado para o dia 25 de maio de 2026.

Relembre

O caso começou em 2023, quando Raquel Dornelles buscou atendimento na clínica do casal para realizar a aplicação de Sculptra (ácido poli-L-láctico), um bioestimulador de colágeno autorizado e bastante usado para promover firmeza da pele. Entretanto, conforme apontam a investigação e a denúncia, o que foi aplicado no rosto da paciente teria sido PMMA (polimetilmetacrilato), um polímero de preenchimento definitivo que não é indicado pela Anvisa para uso facial, pois pode provocar inflamações crônicas, deformações permanentes, necrose e até comprometer os rins.