Cascavel - No início da tarde desta terça-feira (25) estava marcado no Fórum de Cascavel o julgamento do farmacêutico Tiago Tomaz da Rosa, e da médica Carolina Milanezi Bortolon. O casal foi denunciado pelos crimes de estelionato qualificado, lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da profissão, em razão dos procedimentos estéticos irregulares.
Uma das pacientes, Raquel Roseli Demichei Dornelles, que deu início à ação penal, esteve no Fórum para prestar depoimento e acompanhar o julgamento. Entretanto, a ré Carolina Milanezi Bortolon não compareceu e o julgamento foi remarcado para o dia 25 de maio de 2026.
Relembre
O caso começou em 2023, quando Raquel Dornelles buscou atendimento na clínica do casal para realizar a aplicação de Sculptra (ácido poli-L-láctico), um bioestimulador de colágeno autorizado e bastante usado para promover firmeza da pele. Entretanto, conforme apontam a investigação e a denúncia, o que foi aplicado no rosto da paciente teria sido PMMA (polimetilmetacrilato), um polímero de preenchimento definitivo que não é indicado pela Anvisa para uso facial, pois pode provocar inflamações crônicas, deformações permanentes, necrose e até comprometer os rins.
Depois do procedimento, Raquel apresentou diversas reações graves, como inchaço, formação de nódulos e alterações estéticas significativas. Durante o processo judicial, ela relatou uma rotina marcada por tratamentos constantes, dores, incertezas sobre a evolução do quadro e o impacto emocional das sequelas permanentes.
A vítima também afirmou que ainda possui áreas endurecidas no rosto e que qualquer tentativa de redução do volume pode colocar sua saúde em risco.